El 9 de diciembre arranca la colonia de vacaciones en Mercedes

El Gobierno Municipal de Mercedes confirmó la realización de la temporada de diversión, juegos y aprendizaje en la Colonia de Vacaciones.

Un espacio seguro y lleno de actividades pensado especialmente para que los chicos disfruten su verano al máximo.

Inicio: 9 de diciembre

Inscripciones online: 26 de noviembre – 9:00 h

Modalidad: Gratuita

Edades: De 6 a 12 años

Cupos limitados por edad

Las inscripciones se realizarán a través de la página de Dirección de Deportes Mercedes.