Locales
El 9 de diciembre arranca la colonia de vacaciones en Mercedes
El Gobierno Municipal de Mercedes confirmó la realización de la temporada de diversión, juegos y aprendizaje en la Colonia de Vacaciones.
Un espacio seguro y lleno de actividades pensado especialmente para que los chicos disfruten su verano al máximo.
Inicio: 9 de diciembre
Inscripciones online: 26 de noviembre – 9:00 h
Modalidad: Gratuita
Edades: De 6 a 12 años
Cupos limitados por edad
Las inscripciones se realizarán a través de la página de Dirección de Deportes Mercedes.