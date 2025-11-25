Locales

El 9 de diciembre arranca la colonia de vacaciones en Mercedes

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/11/2025
0 104 Menos de un minuto

El Gobierno Municipal de Mercedes confirmó la realización de la temporada de diversión, juegos y aprendizaje en la Colonia de Vacaciones.

 

Un espacio seguro y lleno de actividades pensado especialmente para que los chicos disfruten su verano al máximo.

Inicio: 9 de diciembre

Inscripciones online: 26 de noviembre – 9:00 h

Modalidad: Gratuita

Edades: De 6 a 12 años

Cupos limitados por edad

Las inscripciones se realizarán a través de la página de Dirección de Deportes Mercedes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/11/2025
0 104 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Inician sucesión ab-intestato de Jorge Oscar Gauto en Mercedes

26/11/2025

Cortes de energía programados para Mercedes, Yofre, Chavarría y Curuzú

25/11/2025

Edicto: Inician proceso sucesorio por bienes de Alicia Kairuz en Mercedes

20/11/2025

Inician trámite de sucesión ab-intestato de José Rubén Romero en Mercedes

19/11/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba