Cuáles son las tres chances que le quedan a River para clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

River sumó este lunes una nueva frustración al quedar eliminado del Torneo Clausura 2025 con su derrota ante Racing, y ya no podrá aspirar a ser campeón para para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque le quedan tres chances de ingresar al repechaje, siempre dependiendo de otros equipos.

En el cierre de la fase de grupos, el «Millonario» no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que le quedan las últimas posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año.

Tras clasificarse a octavos de final, el equipo de Marcelo Gallardo todavía dependía de sí mismo, ya que si se consagraba campeón, obtenía el pasaje directo a la fase de grupos del certamen. Pero la ilusión duró un suspiro, ya que Racing lo sacó de carrera.

Cuarto en la Tabla Anual, con 53 unidades, el conjunto de Núñez, de momento, tiene un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026, y deberá «hinchar» por tres equipos para avanzar a la Libertadores.

Las chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026

River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del «Millonario» en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.

Ahora bien, tras los recientes resultados, el «Millonario» agotó dos posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central.

Las tres chances que mantiene River:

Que Boca sea campeón del Torneo Clausura

Que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura

Que Lanús sea campeón del Torneo Clausura

La mala noticia para el «Millonario» es que de estos tres equipos, solo uno podría llegar a la final, ya que se encuentran del mismo lado de la llave. En tanto, Boca y Argentinos chocan mano a mano por un lugar en semifinales.