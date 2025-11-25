El mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona a cinco años de su muerte: «Resucitando»

Este martes se cumplen 5 años de su muerte y la cuenta oficial de Diego Maradona volvió a activarse y encendió las redes con una publicación. Esta vez, el mensaje llegó acompañado de una estrofa de «Como la cigarra», la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa, un himno a la resistencia y la resurrección.

«Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, sigo aquí, resucitando», escribieron en el perfil, tomando versos de la clásica canción de Mercedes Sosa, «Como la cigarra». El texto fue ilustrado con una fotografía de Maradona en blanco y negro, mirando hacia arriba.

La última vez que la cuenta había compartido un mensaje fue el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su fallecimiento.

Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inconfundible. La imagen estaba acompañada por la frase «Te amamos (1960-∞)» y la palabra «Justicia».

El 25 de noviembre de 2020 quedó marcado para siempre porque ese día, el mundo recibió con conmoción la noticia del fallecimiento del astro, quien atravesaba una internación domiciliaria en una casa del country San Andrés, en Tigre.