Policiales

Hallan en un baldío televisores de 50″ que habían sido robados

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos hallaron dos televisores de 50 pulgadas , abandonados en un descampado del barrio Apipé. Fue anoche, durante tareas de prevención e investigación, tras lo cual procedieron al secuestro de dos televisores que habían sido denunciados como sustraídos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/11/2025
0 129 1 minuto de lectura

En horas de la noche de ayer proximadamente a las 22:00 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos —dependiente de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito— mientras realizaban tareas de prevención e investigación por distintas jurisdicciones de la ciudad Capital, procedieron al secuestro de dos televisores que habían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calles Salamanca y Benavídez de esta ciudad, donde los funcionarios policiales observaron entre las malezas de un sector descampado, un bulto envuelto en una frazada. Al verificar el contenido, constataron que se trataba de dos televisores de 50 pulgadas, -marcas Noblex y RCA-, elementos que habían sido denunciados como sustraídos en horas de la madrugada, y requeridos por parte de sus pares de la Cría. 9na urbana.

Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

