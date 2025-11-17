Chaco: un detenido denunció abuso sexual en una Comisaría

Un hombre detenido en la Comisaría Primera de la localidad chaqueña de Sáenz Peña, denunció que fue víctima de violación por parte de sus compañeros de celda.

De acuerdo a la información que accedió Radio Sudamericana el hecho habría ocurrido en la jornada del domingo en el interior de la celda N°2. Según la denuncia los atacantes fueron identificados D. E. alias «Com» y E. M. alias «Cucaracha».

Ante el ataque, el joven de 26 años fue asistido por personal médico quien pudo constatar lesiones compatibles con abuso sexual. El fiscal de Turno determinó que la víctima sea trasladado a la Comisaría Cuarta, en tanto que los agresores fueron imputados por la causa «Supuesto abuso sexual con acceso carnal».