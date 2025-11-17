Nacionales

Chaco: un detenido denunció abuso sexual en una Comisaría

La denuncia fue radicada en la jornada del domingo por parte de un interno que se encontraba alojado en una de las celdas de la Comisaría Primera de la ciudad de Sáenz Peña – Chaco. El joven de 26 años fue asistido por personal médico quien pudo constatar lesiones compatibles con abuso sexual.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/11/2025
0 66 Menos de un minuto

Un hombre detenido en la Comisaría Primera de la localidad chaqueña de Sáenz Peña, denunció que fue víctima de violación por parte de sus compañeros de celda.

De acuerdo a la información que accedió Radio Sudamericana el hecho habría ocurrido en la jornada del domingo en el interior de la celda N°2. Según la denuncia los atacantes fueron identificados D. E. alias «Com» y E. M. alias «Cucaracha».

Ante el ataque, el joven de 26 años fue asistido por personal médico quien pudo constatar lesiones compatibles con abuso sexual. El fiscal de Turno determinó que la víctima sea trasladado a la Comisaría Cuarta, en tanto que los agresores fueron imputados por la causa «Supuesto abuso sexual con acceso carnal».

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/11/2025
0 66 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Dolor en Córdoba: un nene de 4 años murió en el incendio de un camión

17/11/2025

Lomas del Mirador: un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino porque tenía la música alta

11/11/2025

El Gobierno derogó una norma que regulaba las cuotas y matrículas de colegios privados: todos los detalles

11/11/2025

Mataron a Acaí, la yaguareté que había sido liberada en El Impenetrable

11/11/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba