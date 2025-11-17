Dolor en Córdoba: un nene de 4 años murió en el incendio de un camión
La explosión de una garrafa desató un fuego repentino y letal que no pudo ser controlado por los equipos de emergencia
Un profundo dolor sacudió a la localidad cordobesa de Ordóñez tras la muerte de un nene de cuatro años, quien perdió la vida luego de que se incendiara la parte trasera de un camión Mercedes Benz en el que estaba jugando. El hecho ocurrió en la noche del sábado y generó una conmoción inmediata entre vecinos, familiares y autoridades, que se encontraron con un escenario devastador al arribar a la escena.
Según informó la Policía de Córdoba, los primeros indicios señalan que una garrafa habría tomado fuego dentro de la cucheta del vehículo. Ese estallido generó un incendio fulminante que avanzó de manera violenta por el habitáculo. Las llamas alcanzaron al pequeño antes de que pudiera ser rescatado.
Los agentes que trabajaron en el lugar describieron un panorama crítico y remarcaron que, pese a la rapidez de los servicios de emergencia, “nada pudieron hacer” para salvar la vida del niño. El siniestro ocurrió durante una noche en la que la actividad en la zona era escasa, lo que facilitó que varios vecinos advirtieran el fuego y llamaran rápidamente a los equipos de auxilio.
Aun así, la intensidad del incendio, alimentado por la explosión inicial, impidió cualquier intento de rescate exitoso. Personal policial, bomberos y servicios médicos trabajaron durante varios minutos para controlar el foco, enfriar la estructura y asegurar el área.
La consternación se extendió rápidamente en Ordóñez, una comunidad pequeña en la que el impacto emocional de la tragedia se multiplicó. Los vecinos se acercaron al perímetro marcado por la policía en actitud de acompañamiento a la familia, que quedó devastada ante un episodio tan repentino como irremediable.
La Justicia provincial ya inició una investigación para determinar cómo se originó el fuego, por qué la garrafa estaba en la cucheta y si existieron otros elementos que pudieron haber contribuido al desenlace fatal. Los peritos trabajan sobre el vehículo para reconstruir la secuencia exacta del siniestro y establecer responsabilidades en caso de corresponder.