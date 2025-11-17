Dolor en Córdoba: un nene de 4 años murió en el incendio de un camión

Un profundo dolor sacudió a la localidad cordobesa de Ordóñez tras la muerte de un nene de cuatro años, quien perdió la vida luego de que se incendiara la parte trasera de un camión Mercedes Benz en el que estaba jugando. El hecho ocurrió en la noche del sábado y generó una conmoción inmediata entre vecinos, familiares y autoridades, que se encontraron con un escenario devastador al arribar a la escena.