LNB: triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

De la necesidad, San Martín de Corrientes forjó un objetivo y lo pudo cumplir en el primer paso de esta segunda gira de la temporada. Dejó atrás la racha negativa de dos derrotas visitantes y anoche venció a San Lorenzo de Almagro por 81-63, en el cuarto juego de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Y fue un desahogo para este inicio de torneo para los dirigidos por Gabriel Revidatti, con este triunfos en el Polideportivo «Roberto Pando» que le permite equilibrar la campaña y dejar 2-2 este en este inicio.

El juego local certificó el festejo con los trabajos ofensivos de Víctor Fernández, autor de 17 puntos (4-7 en triples), de Lautaro Berra con 12 puntos (y 10 rebotes) y Leonel Schattmann, aportando otros 12 además de 6 rebotes y 3 asistencias.

En las estadísticas del equipo porteño, Lucas Pérez aportó 15 puntos (3-8 en triples) y Facundo Rutenberg sumó 12 tantos y 9 rebotes, para ser los más destacados.

El comienzo del encuentro fue parejo, con ambos equipos buscando imponer su ritmo. San Lorenzo, de la mano de Lucas Pérez, logró tomar la primera ventaja del partido (11-7) y mostrarse más firme que su rival. Sin embargo, el conjunto correntino respondió con el buen trabajo de Fernández y Aguerre, que mantuvieron viva la ilusión visitante hasta pasar al frente 18-17.

El Ciclón reaccionó y volvió a adelantarse (27-24), pero la defensa intensa de San Martín y su efectividad en ataque le permitieron irse al descanso arriba por la mínima (39-38).

En el inicio del segundo tiempo, la visita encontró su mejor versión. Con un ataque certero, una defensa sólida que limitó los intentos azulgranas y los buenos minutos de Becton, San Martín logró sacar una diferencia de 16 puntos (61-45). Ya en el último cuarto, San Lorenzo salió decidido a revertir la historia. Un parcial de 4-0 (49-61) y el empuje de su gente le devolvieron energía al equipo, que consiguió acortar la distancia en el marcador. Pero el esfuerzo no alcanzó: el Rojinegro se mantuvo firme, fue más preciso en los momentos clave y terminó cerrando el partido con autoridad.

Ahora, San Martín visitará a Ferro Carril Oeste este martes desde las 22:10, en un juego televisado por TyC Sports.