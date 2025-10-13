Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: el motivo y su agenda con Donald Trump

El presidente Javier Milei emprenderá mañana un nuevo viaje a Estados Unidos con una agenda que incluye, primordialmente, un encuentro con su homólogo, Donald Trump, para discutir un posible apoyo financiero para Argentina.

El mandatario argentino aterrizará en Washington en un vuelo especial. Se espera que llegue a las 23:00 (hora argentina), y ya en la madrugada del martes, alrededor de la 01:50, se dirigirá a la Blair House, la prestigiosa residencia oficial reservada para los huéspedes del presidente estadounidense.

Cabe señalar que está previsto que el primer mandatario argentino participe de una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, el activista de ultraderecha asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, mientras daba una charla al aire libre.

La agenda de Javier Milei en su nuevo viaje a Estados Unidos

Lunes 13 de octubre

15hs – El presidente Milei parte en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 horas.

Martes 14 de octubre

01:50hs – Arribo del presidente a la Blair House.

12hs – El presidente Milei se presentará en la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12:45hs – Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45hs – Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.

17hs – Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar – Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22hs – Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8hs – Arribo del presidente a la Ciudad de Buenos Aires.

