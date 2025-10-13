Policiales

Motociclista perdió una pierna tras un siniestro por Ruta 12

La víctima fue identificada como Agustín Ortiz. Circulaba en una motocicleta marca Honda 125 cc. El otro vehículo que protagonizó el hecho es un automóvil Gol Power, cuyo conductor salió ileso. Tenía como destino la ciudad de Corrientes y habría embestido al moto-vehículo.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 13/10/2025
El hecho se registró en la mañana del domingo en paraje Puente San Juan, (km740), ruta nacional 12 que une Goya con Esquina.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital Zonal «Camilo Muniagurria», donde fue intervenido quirúrgicamente. Las diligencias estuvieron a cargo de la Comisaría Primera de Goya.

