Balearon a un hombre y le prendieron fuego su casa

Este lunes, alrededor de las 00:11, bomberos reciben el llamado de vecinos del Barrio Esperanza que en el Lote 7, Manzana 01 se estaba produciendo un incendio. Tras la llegada de los efectivos de la Policía y Bomberos se acercan vecinos de la zona manifestando que vieron que dos personas de sexo masculino que circulaban en una motocicleta de color roja, vestidos con ropas oscuras con el rostro cubierto.

Los mismos se habrían presentado en el lugar manifestándole a los gritos al dueño del domicilio que “le daban 30 minutos para que le devuelva lo que les habían robado”. Después, efectuaron tres disparos con un arma de fuego y se fueron del lugar, pero más tarde ya vieron que se prendía fuego la casa, volvieron a efectuar disparos y se fueron rápidamente.

Metros más adelante se encontraba un tumulto de gente y los vecinos manifiestan que el dueño de casa se encontraba tirado en la calle, con una herida de arma de fuego. Se trata de una persona de 27 años, que sería el dueño de la casa y los efectivos llamaron al 911 para que sea trasladado al Hospital Escuela.

Posteriormente, se pidió un examen toxicológico, dado que el herido aparentemente habría estado bajo los efectos del consumo de estupefacientes.