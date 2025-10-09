La Provincia presentó el Plan de Prevención y Control de Dengue 2025-2026

En Casa de Gobierno, la cartera sanitaria provincial comunicó las estrategias integradas en respuesta a patologías transmitidas por vectores. La actividad fue presidida por el ministro Ricardo Cardozo.

El Ministerio de Salud Pública presentó el Plan Provincial de Prevención y Control de Dengue. El acto, se realizó en el salón Verde de Casa de Gobierno y presidió el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo.

El funcionario, en principio, agradeció la presencia de diferentes actores de la sociedad que estuvieron en el salón, que se encontraba repleto. Hizo mención a cada uno de ellos, entre estos a los medios de comunicación. En este sentido, dijo que esto visualiza que es un tema ya incorporado en la sociedad y destacó que Salud Pública no puede trabajar sola en este tema.

A su vez, recordó los primeros brotes y cómo se fue consolidando en el tiempo la tarea de la Dirección General de Epidemiología, a cargo de Angelina Bobadilla. Entre todas las acciones que se realizaron, rememoró la creación de la comisión de lucha contra el Dengue, el trabajo intersectorial y la salida a terreno.

“Quiero reconocer al área de Epidemiología, por el trabajo inmenso que hacen en estas cosas. Vinieron a crear conciencia, nos vinieron a enseñar”, señaló y agregó el perfeccionamiento de conocimientos de los profesionales y el papel que cumplieron en la pandemia de Covid-19.

Por otra parte, remarcó la política sanitaria del gobernador Gustavo Valdés, con la compra de vacunas con recursos de la Provincia.

“Nosotros creemos en que hay que vacunar a aquellos que son susceptibles a esta enfermedad. Fue muy importante la decisión del gobernador”, indicó.

Cabe destacar, que también dieron unas palabras el secretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Rafael Corona y el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias.

Plan estratégico

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, estuvo a cargo de la presentación del Plan de Prevención y Control de Dengue 2025-2026. Explicó que los objetivos generales comprenden la prevención del Dengue y las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti. Esto, a través de acciones de saneamiento y promoviendo la eliminación de los criaderos del mosquito con el fin de disminuir casos de esta patología.

Las acciones incluyen el trabajo de la mesa de gestión integrada provincial, coordinada por el ministro de Salud Pública y conformada por actores multisectoriales, capacitaciones y actualizaciones a los equipos de salud, bloqueos vectoriales con recorrido de la zona, relevamiento, búsqueda de febriles, fumigación y control larvario, tareas de descacharrado junto a los municipios y otras instituciones locales.

A ello se suma, la difusión de medidas de prevención en medios de comunicación y recorrida casa por casa de los agentes sanitarios recordando los cuidados para evitar la enfermedad.

Vale mencionar que, durante todo el año, se continuó con tareas de control focal y difusión de información en las distintas localidades.

En la presentación, Bobadilla dio detalles del número de casos y cómo se encuentra la provincia. Precisó que entre el 2024 y 2025 en Argentina se estudiaron 77.213 situaciones y de eso, 17.065 dieron positivo para Dengue.

En comparación con otras provincias del NEA, Corrientes fue la que menos casos tuvo. Al respecto, la directora general de Epidemiología remarcó el papel que cumplieron los diferentes actores para prevención y control de Dengue.

Agregó que, respecto a la distribución de casos confirmados de Dengue según rango etario, los que sobresalieron fueron las personas que tienen entre 20 y 29 años, siguió entre 30 y 39 años, los de 40 a 49 años y los de 10 a 19 años. Por estos datos, recordó que la vacunación está dirigida a este rango etario. Cabe recordar que, las dosis están disponibles para personas entre 15 y 59 años. Deben inscribirse en vacunacion.corrientes.gob. ar.

En la presentación, también resaltó el papel en cuanto a la educación ambiental y cómo influye el medio ambiente en este tema. Así también, los conocimientos que se transmiten en las escuelas y el trabajo coordinado que ya se viene realizando.

Luego de detallar actividades diarias, Bobadilla finalizó con sosteniendo que “seguimos trabajando juntos por la salud de los correntinos”.