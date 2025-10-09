La ciudad de Corrientes será sede del Congreso Internacional “Samba Wings 2025”

El tradicional Grupo Revelaçâo llegará a Corrientes, en el marco del cierre del Congreso Internacional “Samba Wings 2025”. El evento, que combina aprendizaje y espectáculo, tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral.

La música y el arte del Brasil harán escala en Corrientes en un evento que reúne a maestros, bailarines, músicos y apasionados del samba. La cita es del 10 al 12 de octubre en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral de la ciudad Capital. Se trata del Congreso Internacional Samba Wings 2025 cuya presentación oficial se realizó este jueves en el Salón Verde de Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Turismo, David Zajarevich y la coordinadora del evento Gabriela Ceballos.

Precisamente, el funcionario provincial transmitió el saludo de la ministra de Turismo Alejandra Eliciri y consideró que este Congreso representa una gran oportunidad para visibilizar a Corrientes, destacando la importancia de los carnavales en toda la provincia y su reconocimiento internacional. Somos la Capital Nacional del Carnaval, y en cada localidad del interior se vive con la misma pasión.

“La convocatoria al congreso es excelente, con 360 asistentes, lo cual es notable incluso dentro del ámbito turístico, con profesionales que nos visitarán desde Río de Janeiro y Sao Paulo con el dictado de capacitaciones de samba y danzas afro-brasileñas”, dijo Zajarevich quien además manifestó que desde el Gobierno provincial, a través de las áreas de Cultura y Turismo, se acompaña la iniciativa.

A su turno, Gabriela Ceballos agradeció el acompañamiento oficial para luego referirse al Congreso que tendrá asistentes de la región, además de Panamá, Chile, Uruguay y Paraguay, en lo que será un fin de semana a puro aprendizaje, espectáculo y diversión. “Una excelente propuesta que incluye clases, shows y un desfile de carnaval”, resumió.

De esta forma, el nordeste argentino se prepara para convertirse en el epicentro del samba con un evento que reunirá a maestros, bailarines y apasionados del ritmo de distintos puntos de Argentina y del mundo. Clases magistrales, workshops, shows en vivo, competencias, y un gran desfile de carnaval el día domingo 12, abierto a todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales.

En este marco y como broche de oro se anunció el show del Grupo Revelación, una de las agrupaciones más aclamadas de la actualidad, que traerá a Corrientes toda la fuerza, el color y la energía del samba, consolidándose como la gran atracción del evento.

En tanto dieron a conocer que las entradas se pueden conseguir a través del link sambawings.ticketera.ar o bien contactando mediante las redes sociales: @sambawingscongress y @gabriela.ceballosberter