Corrientes: Fin de semana largo con freestyle, peña chamamecera y recorridos guiados

Desde el viernes y hasta el domingo, la Municipalidad de Corrientes preparó una agenda con diversas actividades al aire libre. Las propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad incluyen música para todos los gustos, danza, ferias de emprendedores y artesanos, deporte y mucho más. Todas las propuestas son totalmente gratuitas.

De cara a un fin de semana largo, por el feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Corrientes propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para vecinos y turistas. Entre las alternativas previstas habrá freestyle, una nueva edición de maratones barriales, ferias de emprendedores, visitas pedestres guiadas, peña y más opciones para el disfrute de grandes y chicos.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

Desde el viernes y hasta el domingo se desarrolla la competencia de freestyle “VDF de Costa a Costa”. A las 18, tendrá lugar el primer desafío en la plazoleta Casco (Mendoza y 25 de Mayo). El sábado el evento se trasladará a Mercedes, Goya e Ituzaingó, y el domingo, a Saladas.

Bajo el slogan “Ponete la zapatilla y vamos a correr por la ciudad”, el barrio Juan de Vera (calles C. Núñez, Cabeza de Vaca e Irala) recibirá el sábado 11 de octubre, a una nueva edición de las maratones barriales, de 16 a 18. Habrá dos distancias: 2 KM Participativo y 5 KM Competitivo.

Desde las 18, en el anfiteatro José Hernández (Av. Costanera Gral. San Martín y Pago Largo) tendrá lugar un concierto del coro de niños de la Universidad Adventista del Plata.

CARNAVAL

. El sábado, de 16 a 19, en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542) se realizará un nuevo taller de estructuras y plumas de carnaval: tocados y espaldarines, rumbo a la próxima edición de los Carnavales Barriales. Los interesados deben comunicarse al teléfono: 3794-279020 o al correo: culturayeducacionmcc@gmail.com

El domingo, desde las 17, en la Rotonda Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) se llevará adelante una nueva Peña Oficial de la Ciudad. En esta ocasión, actuarán: el elenco Selva Guaraní, el Ballet Inclusivo “Divino Niño Jesús”, Pablito Pando y Tadeo Morán, Los Puros del Chamamé, Braian Acevedo, La Unión del Paraná, La Junta Chamamecera, Benjamín y Joaquín Morales. Habrá además feria gastronómica y de emprendedores.

VISITAS GUIADAS

El sábado 11, se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

El domingo, en tanto, la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. Inscripción se realiza a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur. ar/descubri/

TEMPORADA DE PLAYAS

Los cinco balnearios de la ciudad están oficialmente habilitados. Se trata de Arazaty I y Arazaty II, Malvinas I y Malvinas II (balneario recreativo exclusivo para canes), y Molina Punta. Los visitantes pueden acceder a la playa de 8:00 a 20.

Cabe señalar que en Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecerán abiertos hasta las 2.30 de la madrugada.