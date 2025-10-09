Salud comprobó «cobros indebidos» de médicos en Mercedes y avanza la investigación

El ministro de Salud Pública de Corrientes habló sobre el cobro de un arancelamiento por parte de médicos del hospital de Mercedes y confirmó que se realizaron los sumarios administrativos correspondientes. “Tenemos pruebas de cobro. No hemos tomado ninguna medida todavía, porque se está desarrollando la investigación”, declaró ante los micrófonos de radio Sudamericana.

En este sentido sostuvo “la gente ha denunciado que los médicos de un determinado hospital le cobran por procedimientos que se realizan dentro del hospital”.

Además el titular de la cartera sanitaria indicó que estos mecanismos se llevaron a cabo en el Hospital de Mercedes y adelantó que se están investigando otros centros de salud pública, tanto del interior como de la Capital correntina.

Al ser consultado sobre si el cobro por parte de los médicos era de vieja data, Cardozo respondió “son de mediano plazo”. A su vez expresó “me duele, porque esa gente, si es cierto, está mercando con algo que no debiera y con todos los elementos que le proporciona el Estado para que ese procedimiento sea gratuito”.

“Enfermeras, gasas, antibiótico, cama, internación, todo un gasto hace el Estado para que la población tenga una atención gratuita”, concluyó el Ministro de Salud.