Alerta en Mercedes: Domingo con probables lluvias y descenso de temperatura, pero el lunes vuelve el sol

La ciudad de Mercedes, Corrientes, experimentará un cambio en las condiciones climáticas entre este domingo y el inicio de la semana. Tras días de calor, el domingo 12 de octubre se presenta inestable con probabilidades de precipitaciones y un descenso de la temperatura máxima, mientras que el lunes 13 de octubre volverá el buen tiempo con cielos despejados.

Según los pronósticos meteorológicos, la jornada del domingo tendrá un amanecer con temperaturas frescas y la posibilidad de una fuerte tormenta o lluvias durante la mañana.

Domingo 12 de octubre: Se espera que la temperatura mínima ronde los 13°C y la máxima alcance los 23°C. El día estará mayormente soleado o parcialmente nublado, pero se mantiene una probabilidad de precipitación (alrededor del 35% al 55%) principalmente en las primeras horas del día. El viento soplará desde el Suroeste.

La situación cambiará rotundamente para el inicio de la semana laboral.