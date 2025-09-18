Secuestran contrabando de cubiertas por $15 millones en localidad de Corrientes

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres, llevó adelante un operativo en el marco de los controles fronterizos ordenados por el Ministerio de Seguridad Nacional, que permitió incautar mercadería ilegal transportada en un camión.

El procedimiento se desarrolló durante un control vehicular en la ciudad correntina de Paso de los Libres, donde los efectivos interceptaron un camión ASTROS-Mercedes Benz de la empresa Via Cargo que trasladaba varios bultos de grandes dimensiones con destino a la provincia de Buenos Aires.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados hallaron 10 cajas con un total de 56 neumáticos de distintas marcas y rodados, sin documentación legal que acreditara su ingreso al país.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con personal de la División Aduana-ARCA, dispuso el secuestro de la mercadería, con un valor aproximado de 16.000.000 pesos, y la imputación del conductor por infracción a la Ley 22.415 de Contrabando.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina destacaron que el procedimiento se enmarca en la política de reforzar los controles fronterizos y combatir el contrabando en la provincia de Corrientes.