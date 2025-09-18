recorrieron el Sendero Mitológico de «Viejo Puente»

Los alumnos de 1º grado de la Escuela Nº 517, acompañados por su seño y residentes del ISFD, recorrieron el Sendero Mitológico del Balneario Municipal Viejo Puente.

La actividad contó con el acompañamiento de una guía de sitio de la Dirección de Turismo, quien compartió las historias del lugar y ayudó a los niños a reconocer distintos tipos de vegetación, hierbas medicinales, arbustos y árboles del monte nativo, identificando sus partes y características.