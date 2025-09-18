Locales

Phillip Lockett es el nuevo interno de Comunicaciones

Comunicaciones de Mercedes se refuerza con un jugador de gran experiencia. El club ha confirmado la contratación de Phillip Lockett, el pívot argentino-israelí de 2,02 metros, quien llega para ser el referente en la pintura.

Nacido el 12 de marzo de 1988, Lockett aterriza en Corrientes tras dos temporadas en Olímpico de La Banda. Su trayectoria es notable y abarca varios equipos importantes del básquet argentino, como Platense, Peñarol de Mar del Plata e Instituto de Córdoba. Incluso tuvo un paso internacional en Colombia con los Tigrillos de Medellín.

En su última campaña con Olímpico, Lockett demostró ser una pieza clave, promediando 6,2 puntos, 5,7 rebotes y 0,8 asistencias en 20 minutos por encuentro. Con su llegada, Comunicaciones suma no solo altura y rebotes, sino también la solidez y el liderazgo que un jugador de su recorrido puede aportar al equipo.

