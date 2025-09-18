Celebración y reinauguración en la Escuela N°83 «José Manuel Estrada»

La comunidad educativa de la Escuela N°83 “José Manuel Estrada” se vistió de fiesta para celebrar un hito significativo: su 131° aniversario. La jornada fue una emotiva conmemoración de más de un siglo de historia y dedicación a la educación en la región.

En un acto lleno de emoción, se llevó a cabo la reinauguración de la biblioteca escolar y la presentación de una nueva sala de proyecciones. Este nuevo espacio cultural ha sido bautizado en honor a una figura emblemática de la institución: la destacada docente Nora Aguerre.

La celebración contó con la presencia de directivos, docentes, alumnos, exalumnos y familiares, quienes compartieron un día inolvidable. La nueva biblioteca y la sala de proyecciones representan un gran avance para la escuela, ofreciendo a los estudiantes más herramientas y recursos para su formación académica y personal.