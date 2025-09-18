Locales

Celebración y reinauguración en la Escuela N°83 «José Manuel Estrada»

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/09/2025
0 77 1 minuto de lectura

La comunidad educativa de la Escuela N°83 “José Manuel Estrada” se vistió de fiesta para celebrar un hito significativo: su 131° aniversario. La jornada fue una emotiva conmemoración de más de un siglo de historia y dedicación a la educación en la región.

En un acto lleno de emoción, se llevó a cabo la reinauguración de la biblioteca escolar y la presentación de una nueva sala de proyecciones. Este nuevo espacio cultural ha sido bautizado en honor a una figura emblemática de la institución: la destacada docente Nora Aguerre.

La celebración contó con la presencia de directivos, docentes, alumnos, exalumnos y familiares, quienes compartieron un día inolvidable. La nueva biblioteca y la sala de proyecciones representan un gran avance para la escuela, ofreciendo a los estudiantes más herramientas y recursos para su formación académica y personal.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/09/2025
0 77 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

19/09/2025

Comunicaciones inicia la pretemporada con caras nuevas en el plantel

19/09/2025

Phillip Lockett es el nuevo interno de Comunicaciones

18/09/2025

recorrieron el Sendero Mitológico de «Viejo Puente»

18/09/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba