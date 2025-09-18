Corrientes: denuncian que un nene de 12 años amenazó con llevar un arma a la escuela
Padres y tutores de la Escuela N°8 «Juan Bautista Alberti», por avenida Alfonsín al 3300, denunciaron que un nene de 12 años amenazó con llevar un arma al establecimiento. «El chico amenazó a la maestra y a sus compañeros que iba a traer un arma para matar a todos», expresó un tutor que eligió el anonimato. Directivos de la escuela convocaron a los padres e informaron que se labró un acta. Desde ayer se instaló un móvil policial en el acceso.
Padres y tutores se convocaron esta mañana en el acceso a la Escuela 8, ubicada por avenida Alfonsín al 3300 a metros del shopping, para expresar su preocupación por lo ocurrido días atras en uno de los cursos.
«El martes este chico amenazó a sus compañeros y a su maestra diciendo que iba a traer un arma para matar a todos. Ayer nos encontramos con un móvil policial en la puerta, pedido por las autoridades. Eso asustó mucho a los chicos», dijo un padre que dialogó con Radio Dos.
«Los directivos no nos llamaron. Nos presentamos y pedimos una reunión. Allí se nos informó que ya se pasó el tema al DISEPA. Lo que necesitamos es un gabinete psicopedagógico, ya que acá hay varios chicos con problemas serios», agregó el señor, que eligió el anonimato.