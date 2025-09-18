Corrientes: denuncian que un nene de 12 años amenazó con llevar un arma a la escuela

Padres y tutores se convocaron esta mañana en el acceso a la Escuela 8, ubicada por avenida Alfonsín al 3300 a metros del shopping, para expresar su preocupación por lo ocurrido días atras en uno de los cursos.

«El martes este chico amenazó a sus compañeros y a su maestra diciendo que iba a traer un arma para matar a todos. Ayer nos encontramos con un móvil policial en la puerta, pedido por las autoridades. Eso asustó mucho a los chicos», dijo un padre que dialogó con Radio Dos.

«Los directivos no nos llamaron. Nos presentamos y pedimos una reunión. Allí se nos informó que ya se pasó el tema al DISEPA. Lo que necesitamos es un gabinete psicopedagógico, ya que acá hay varios chicos con problemas serios», agregó el señor, que eligió el anonimato.