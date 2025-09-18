Ordenan detener a un hombre condenado por privación ilegítima de la libertad cometida con violencia sobre su hija

El condenado quedó alojado en dependencias y a disposición del Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia 50 de fecha 26/6/2.025 quede firme.

Ruíz Díaz está condenado como reincidente – autor material penalmente responsable del delito de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE VIOLENCIA en un CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, hallándose actualmente el recurso de casación en trámite ante el STJ local.