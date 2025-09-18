Policiales

Ordenan detener a un hombre condenado por privación ilegítima de la libertad cometida con violencia sobre su hija

En la jornada de hoy, jueves 18 de septiembre el Juez de Juicio Unipersonal de Goya, doctor Ricardo Diego Carbajal, a instancia de una audiencia requerida por el Ministerio Público Fiscal ejercido por el doctor Francisco Arrúe, ordenó revocar el arresto domiciliario de Renzo Ruiz Díaz, determinó su inmediata detención y prisión preventiva.

El condenado quedó alojado en dependencias y a disposición del Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia 50 de fecha 26/6/2.025 quede firme.

Ruíz Díaz está condenado como reincidente – autor material penalmente responsable del delito de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE VIOLENCIA en un CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, hallándose actualmente el recurso de casación en trámite ante el STJ local.

