Policías rescataron una vaca que cayó a un pozo

Con rapidez y un trabajo coordinado usando todas las estrategias, los efectivos lograron sacar al animal sano y salvo, devolviéndolo a su dueño y llevando tranquilidad a los vecinos que estaban preocupados por la situación.

Este hecho refleja no solo la capacidad operativa del personal rural, sino también su compromiso con la comunidad y el cuidado de los animales.