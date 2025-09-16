Policiales
Policías rescataron una vaca que cayó a un pozo
En zona rural conocida como Paraje Capillita (Departamento de General Paz), personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Cada Cati protagonizó un llamativo operativo de rescate: una vaca había caído dentro de un pozo cloacal y le esperaba una muerte segura .
Con rapidez y un trabajo coordinado usando todas las estrategias, los efectivos lograron sacar al animal sano y salvo, devolviéndolo a su dueño y llevando tranquilidad a los vecinos que estaban preocupados por la situación.
Este hecho refleja no solo la capacidad operativa del personal rural, sino también su compromiso con la comunidad y el cuidado de los animales.