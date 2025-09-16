En la costanera se realizarán testeos dermatológicos gratuitos para prevenir el cáncer de piel

En el marco de la 13ª campaña «Salvá tu piel», nuevamente la Municipalidad de Corrientes y la firma La Roche-Posay realizarán el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre testeos dermatológicos gratuitos en la costanera. Las atenciones se brindarán por orden de llegada, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.

Para ello, un camión de la firma dotado de tres consultorios móviles y con dermatólogos matriculados realizarán chequeos de los lunares de todos aquellos vecinos que se acerquen al punto de encuentro en los días y horarios mencionados, en la intersección de costanera Juan Pablo II y Lavalle.

La campaña tiene como objetivo generar medidas de prevención sobre el cáncer de piel y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del municipio capitalino.

Además, La Roche-Posay destacó que cuenta con una app de inteligencia artificial, llamada SkinVision, que permite el autochequeo de lunares. A través de una foto y una base estadística de resultados, la aplicación brinda información sobre el lunar sospechoso e incentiva la visita al dermatólogo.

Es importante recordar que el 90% de los casos de cáncer de piel pueden ser tratados si son detectados a tiempo, por ello son importantes este tipo de campañas para chequear los lunares.