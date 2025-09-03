Ex soldado detenido por el hallazgo del cadáver de una mujer en Bernardo de Irigoyen

El cuerpo fue encontrado el domingo 1 de septiembre, lo que motivó un operativo policial en la zona para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de la mujer.

El arresto del sospechoso, un ex soldado voluntario, se concretó luego de tareas de campo que permitieron localizar su Chevrolet Corsa Classic, el cual habría sido detectado en la fecha y la zona donde se encontró el cuerpo, según refirieron desde la Unidad Regional XII. La detención se realizó esta mañana, en el barrio Ramos, mediante puestos de control estratégicamente instalados por efectivos de la fuerza.

El vehículo secuestrado será sometido a peritajes científicos para determinar si podría guardar relación con el crimen. Por el momento, se aguardan los resultados de estas pruebas y otras medidas judiciales al respecto.

La investigación se lleva adelante de manera conjunta con autoridades brasileñas, con el objetivo de identificar a la víctima y profundizar las pesquisas sobre el caso.