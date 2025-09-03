Provinciales

Quedó firme la condena a 13 años para el exconcejal de Goya Guillermo Córdoba

En la tarde del martes quedó detenido el exconcejal de Goya, Guillermo Córdoba, luego de que se confirmara la sentencia en su contra a 13 años de prisión.

Córdoba fue hallado culpable de «abuso sexual con acceso carnal en modalidad de delito continuado y abuso sexual simple», en perjuicio de tres víctimas.

Tras quedar firme la condena, la jueza de Ejecución de Condena ordenó su inmediata detención, por lo que el exfuncionario ya se encuentra tras las rejas.

