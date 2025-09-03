Provinciales

Carolina se prepara para vivir su 41° edición de la Fiesta Provincial del Agricultor

Por lo tanto, el evento contará con una Expo agricultores donde se realizarán diferentes exposiciones y también shows en vivo, bailes con elección y coronación de la Reina Provincial del Agricultor y muchas actividades más que congregan a turistas y visitantes de distintas partes de la Provincia.

El viernes 5 de septiembre se presentará lo que será esta fiesta en Casa Ibera (Pellegrini 501- ciudad de Corrientes capital) a las 10:00 hs.

Vale destacar que allí se brindarán más detalles sobre el programa de actividades a desarrollarse cada uno de los días en que se realizará el evento.

