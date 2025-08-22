Política y EconomíaProvinciales

Gustavo Valdés: «Esperamos no volver al populismo nunca más»

El gobernador de la provincia Gustavo Valdés habló con la prensa, tras la inauguración del Instituto Policlínico Polivalente y se refirió al ritmo de la campaña electoral. "Venimos muy bien, lástima las calumnias e injurias" dijo sobre los otros frentes y añadió que "no tuvieron ni una sola propuesta, nosotros vamos a seguir trabajando con obras".

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/08/2025
0 64 1 minuto de lectura

El primer mandatario de la provincia, se refirió a los recursos que corresponden a la provincia, y expresó: «estamos en juicio porque directamente cortaron el envío, esperamos que la Corte Suprema de la Nación pueda darnos una respuesta, pusimos tres demandas y todavía no tenemos ninguna respuesta».  Al respecto, consideró que «la Corte Suprema de la Nación protege los intereses de la Nación y no del resto del país».

Asimismo, Valdés, manifestó: «los recursos de las provincias tienen que distribuirlas en las provincias, pedimos a los gobernadores que apoyen el pedido de devolución de fondos».

Por otro lado, sobre la campaña electoral, consideró: «venimos muy bien, lástima las calumnias e injurias, no tuvieron ni una sola propuesta, nosotros vamos a seguir trabajando con obras, con hechos concretos».

Finalmente, el candidato a senador de Vamos Corrientes, remarcó: «esperamos nunca más volver al populismo».

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/08/2025
0 64 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

La ONU reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo a un pueblo de Corrientes

21/08/2025

Corrientes: detenido por presunto abuso sexual contra su prima menor de edad

20/08/2025

Encuentran dosis de fentanilo tiradas en un basurero de Resistencia

20/08/2025

Confirmaron una recomposición salarial del 12% para judiciales de Corrientes

19/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba