Gustavo Valdés: «Esperamos no volver al populismo nunca más»

El primer mandatario de la provincia, se refirió a los recursos que corresponden a la provincia, y expresó: «estamos en juicio porque directamente cortaron el envío, esperamos que la Corte Suprema de la Nación pueda darnos una respuesta, pusimos tres demandas y todavía no tenemos ninguna respuesta». Al respecto, consideró que «la Corte Suprema de la Nación protege los intereses de la Nación y no del resto del país».

Asimismo, Valdés, manifestó: «los recursos de las provincias tienen que distribuirlas en las provincias, pedimos a los gobernadores que apoyen el pedido de devolución de fondos».

Por otro lado, sobre la campaña electoral, consideró: «venimos muy bien, lástima las calumnias e injurias, no tuvieron ni una sola propuesta, nosotros vamos a seguir trabajando con obras, con hechos concretos».

Finalmente, el candidato a senador de Vamos Corrientes, remarcó: «esperamos nunca más volver al populismo».