Con aumento, comienza el pago de sueldos de agosto a estatales de Corrientes

A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, el primer mandatario de Corrientes Gustavo Valdés, informó la ejecución del cronograma de pago de sueldos de agosto, con aumentos del 12%, entre este lunes 25 y viernes 29. Percibirán los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados correntinos.

Con impacto en jubilados y pensionados al ser remunerativas las mejoras, el Gobierno de Corrientes aumenta este mes de agosto un 12 por ciento el haber de todos los sectores de agentes de la administración pública provincial.

Con esta nueva recomposición salarial, la tercera del año, la Provincia alcanza, entre enero y agosto, una variación salarial del 37% del cargo testigo –mínimo, sin antigüedad y beneficios sociales-, contra un acumulado de inflación en el mismo período estimado en un 20%.

En este contexto, con estos guarismos, la decisión del Gobierno de Corrientes logra una recuperación real del ingreso salarial mensual acumulado en lo que va de 2025 en el orden del 17%.

Cronograma

El cronograma comienza este lunes 25, jornada que cobran los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA y homebanking de las cuentas sueldos, desde este sábado 23.

El segundo tramo se paga el martes 26, jornada que percibirán los agentes con documentos terminados en 2 y 3; el miércoles 27, aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. El jueves 28, 6 y 7.

El pago del sueldo de agosto, con aumento, termina el viernes 29, jornada que percibirán los agentes con documentos finalizados en 8 y 9