Juan Pablo Valdés: «Nosotros hacemos campaña positiva, hablamos de nuestros proyectos»

El candidato a gobernador de Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó en los estudios de Radio Dos el panorama electoral para las elecciones del 31 de agosto, habló de la campaña sucia, de la situación provincial y los proyectos a futuro. «Nosotros hacemos una campaña positiva, contamos lo que queremos hacer», afirmó y destacó las obras realizadas por el Gobierno provincial, las políticas de desarrollo y el apoyo a todos los municipios. También remarcó que por el superávit en la provincia, se realizan muchas obras, como el hospital Oncológico, entre otras.

«El 31 de agosto a la noche me veo ganador. Confío en el trabajo de Vamos Corrientes y confío en la propuesta que llegó a todos los vecinos», puntualizó Valdés.

El candidato a Gobernador y actual intendente de Ituzaingó, puso en valor la administración provincial. «Hicimos y tenemos trabajo para mostrar, ganas y energía para seguir transformando la Capital y todo Corrientes».

«El Gobierno provincial estuvo presente en todos los municipios de provincia», destacó en referencia a obras y recursos y agregó que «lo más valioso que traigo es haber recorrido el interior, hablar con los intendentes y conocer la problemática de cada localidad».

Y en este sentido, afirmó que «sé y entiendo lo complejo que es ser intendente, porque es el primer lugar donde llega el reclamo» y remarcó que «soy de escuchar los reclamos y las críticas».

Por otra parte, Valdés se refirió a la situación económica y los recursos y sostuvo que «el gran problema que hoy tenemos es la caída de la recaudación. El Gobernador nos venía alertando sobre esto y muchos intendentes alcanzamos a tomar las precauciones».

«Tenemos que ser eficientes en el gasto y austeros», puntualizó y mencionó que la provincia se hizo cargo de muchas obras nacionales.

En este sentido, mencionó obras que se hicieron, como el hospital Oncológico, entre otras «con inversiones a partir del superávit».

Juan Pablo Valdés se autodefinió en Radio Dos, como un hombre «ejecutivo» y «planificador» y agregó que es «una persona a común y corriente, tabajadora comerciante del interior con esposa y dos hijos».