Exitoso operativo oftalmológico en Mercedes

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/08/2025
0 94 1 minuto de lectura

La lista 47 del Comité de campaña «Juanita con Juan Pablo» organizó en la jornada de ayer un exitoso operativo oftalmológico que atendió a más de 100 personas en su sede. La iniciativa buscó brindar atención médica y asistencia a la comunidad.

 

La intendente municipal, Juanita Gauto, estuvo presente en la actividad, donde saludó a los asistentes y al personal de salud. Durante su visita, reconoció y agradeció la labor de los profesionales que se sumaron a esta jornada solidaria, destacando el valor del servicio a la comunidad.

El operativo, que superó las expectativas de participación, se llevó a cabo en un ambiente ordenado y dinámico, permitiendo a los vecinos realizar consultas y controles de salud visual de manera gratuita.

Desde la organización, se destacó el compromiso de seguir impulsando iniciativas que beneficien directamente a los vecinos de Mercedes.

