El río Paraná volvió a crecer en una localidad correntina y ya afecta a más de 550 personas

La situación hidrometeorológica en la localidad de Itatí vuelve a entrar en una etapa crítica. Según el registro oficial emitido a las 08:00 de este jueves 22 de octubre, el río Paraná se ubica en los 8,30 metros y continúa en ascenso, rompiendo con un período de estabilidad en el que había permanecido estacionado durante 46 horas.

A este escenario de preocupación por la crecida del caudal se sumó el factor climático adverso: desde las primeras horas de la madrugada, fuertes precipitaciones azotaron a toda la región, complicando las labores de asistencia y la vida cotidiana en las zonas vulnerables.

Asistencia y relevamiento municipal

De acuerdo con el último informe brindado por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Itatí, la cantidad total de personas afectadas y evacuadas por el avance del agua asciende actualmente a 550.

Las áreas técnicas del municipio continúan monitoreando de cerca la evolución del hidrómetro y el impacto de las condiciones meteorológicas, mientras se coordinan operativos de contención para las familias damnificadas por la crecida.