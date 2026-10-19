Una máquina le amputó la mano a un trabajador en un aserradero de Mercedes

Un trabajador que cumplía tareas en un aserradero de la localidad de Mercedes, sufrió la amputación de una de sus manos tras ser alcanzado por una sierra y se investigan las circunstancias en que se produjo el trágico incidente.

Según se informó, el hombre sufrió la amputación de su mano derecha mientras realizaba tareas en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional 119, en cercanías de la localidad de Mercedes.

El operario fue trasladado de urgencia para su atención a Corrientes Capital.

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El hecho se habría registrado el pasado 15 de octubre e involucró a un joven trabajador, tuvo lugar de un aserradero del Parque Industrial de la ciudad, donde desarrollaba tareas con una sierra.

El establecimiento está ubicado en inmediaciones del kilómetro 108 de la Ruta Nacional 119 de Mercedes.

Trascendió al respecto que el empleado se encontraba en el lugar cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, su mano derecha fue alcanzada por una sierra mecánica, provocándole una lesión de extrema gravedad.

Ante la gravedad de las heridas, se dispuso su traslado urgente a la ciudad de Corrientes, para recibir atención médica de mayor complejidad en el hospital

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Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución clínica ni sobre las circunstancias precisas que desencadenaron el accidente.

Tras el incidente, intervino personal de la Comisaría Tercera de Mercedes, que inició las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el incidente laboral con la máquina que terminó amputando la mano del joven trabajador.