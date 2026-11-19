Este miércoles alrededor de las 11:00 de la mañana, un niño de 8 años y su padre murieron tras ser arrastrados por la corriente en el canal Cacique Guaymallén, en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza. La tragedia se desencadenó cerca del cruce de las calles Pueyrredón y San Martín, cuando el menor cayó por accidente al agua —que presentaba una fuerte crecida por las intensas lluvias— y su papá se arrojó sin dudarlo para intentar salvarlo.

Apenas se dio el alerta, se montó un amplio operativo de búsqueda del que participaron efectivos de la Policía, personal del Cuartel Central, equipos especializados y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Como la gran cantidad de agua complicaba las tareas, las autoridades debieron cortar calles, desviar el tránsito y realizar maniobras para reducir el paso del agua en el canal.

El cuerpo del padre fue el primero en ser encontrado por los rescatistas, a unos 1.700 metros del punto donde se produjo la caída, en la zona de Besares y San Martín, a la altura de la empresa Carbometal. Luego de ampliar la búsqueda hacia Godoy Cruz y Las Heras, las brigadas lograron hallar al niño cerca de las 13:00, a pocas cuadras del lugar del accidente, también en el sector de la calle Besares.

En medio del doloroso operativo para dar con padre e hijo, se produjo un hallazgo inesperado: los rescatistas encontraron también el cuerpo sin vida de un hombre de 34 años, identificado por las iniciales L.D.T.. Su búsqueda había comenzado luego de que el martes por la tarde se denunciara ante la Policía que había caído en ese mismo canal y había sido llevado por la corriente.