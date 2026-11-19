Durante un megaoperativo desplegado en el barrio Fuerte Apache, efectivos de la Policía Federal mataron en medio de un enfrentamiento a tiros a Joel Sebastián Magallanes, un joven de 17 años conocido como «Mayonesa». El adolescente, señalado como la mano derecha de «Gordo Tilín» —líder de una banda criminal de la zona—, era intensamente buscado por estar acusado del asesinato del policía bonaerense Alan Cristian Molina.

La investigación que permitió dar con el prófugo comenzó el pasado 2 de octubre, cuando se realizó un allanamiento en la casa de un hombre que fabricaba armas caseras y abastecía a la banda de «Mayonesa» y «Gordo Tilín», quienes también operaban en el barrio Ejército de los Andes.

A partir de los datos obtenidos en ese procedimiento, agentes de la Policía Federal ingresaron al asentamiento y llevaron adelante 25 allanamientos en simultáneo. Fue en ese contexto cuando lograron localizar al joven buscado, quien se resistió y murió tras un intercambio de disparos con los uniformados.

El crimen por el que era buscado ocurrió el 18 de julio. Ese día,Alan Cristian Molina, un oficial de 30 años y padre de un bebé de apenas dos meses, llegó a Fuerte Apache junto a otros compañeros. Al intentar identificar a dos hombres, los sospechosos escaparon corriendo hacia el interior del sector conocido como Nudo 1.

Al perseguirlos, Molina se adelantó unos metros del resto de los policías y, apenas ingresó a esa zona,fue atacado a balazos. El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos constataron que tenía heridas de bala en la axila derecha y en el costado izquierdo de la cintura, y poco después confirmaron su muerte.