Diputada kirchnerista preocupada porque los presos no tienen aire acondicionado

La Cámara de Diputados de Corrientes debatió un proyecto de ley que unificaba dos propuestas que pretendían evitar que los presos tuvieran celulares en sus celdas de condena.

Durante el debate, la legisladora K – que en 2023 estuvo segunda en la lista de candidatos del Frente de Todos – se quejó de la realidad carcelaria correntina.

«Parece que queremos matar la víbora por la cola», dijo luego de quejarse de que se pretende sacarles los celulares a los presos cuando éstos no tienen «aire acondicionado».

Finalmente, el proyecto fue aprobado por Diputados – cuerpo que le dio media sanción – y paso al Senado correntino para su tratamiento definitivo.