Expulsaron por cinco años a un ciudadano brasileño crítico de Milei

Un ciudadano brasileño relacionado con el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente del país latinoamericano, Luiz Inácio Lula Da Silva, fue expulsado de la Argentina por cuestionar al mandatario argentino, Javier Milei, y además se le prohibió la entrada a la nación por cinco años.

Su nombre es José Rogério Carvalho Tomaz Junior, más conocido como Rogério Tomaz Jr, quien arribó este lunes al Aeroparque Jorge Newbery con la tarea de realizar distintas entrevistas para un libro que escribirá sobre el libertario.

Sin embargo, no pudo entrar al territorio argentino, debido a que, Migraciones le informó que su residencia había sido anulada y que por lo tanto, tenía que volver a su país de origen.

Previo a intentar pisar suelo argentino, Rogério había efectuado en sus redes sociales diversas publicaciones en las que criticaba a Milei y a diferentes funcionarios del Gobierno nacional.

De hecho, en la tarde de hoy, Rogério le respondió al asesor presidencial Santiago Caputo, quien se burló de su expulsión. Caputo lanzó: «Te falló el operativo, campeón» y el ciudano brasileño le dijo: «Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar».