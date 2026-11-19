En medio de la intensa crecida del río Paraná, efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a dos perros que habían quedado atrapados por el avance del agua en el barrio Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El salvataje se concretó durante un operativo de asistencia a los vecinos afectados por las inundaciones, con el objetivo de poner a salvo a los animales y ayudar a las familias de uno de los sectores más golpeados por la situación.

Según detallaron desde la fuerza, el primer perro fue encontrado directamente en el agua, muy asustado y temblando. Ante este panorama, el personal logró acercarse rápidamente, ponerlo a resguardo y trasladarlo a bordo de una lancha hacia un lugar seguro.

Por su parte, el segundo animal fue hallado por un buzo de la Prefectura mientras intentaba sobrevivir sobre unas bolsas de arena, que conformaban el único sector seco que le quedaba para resguardarse de la corriente.

Además del exitoso rescate de las mascotas, el operativo desplegado en la zona inundada también incluyó la evacuación sanitaria de una mujer que requería recibir atención médica.