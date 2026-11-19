Regatas atraviesa una larga mala racha ante Quimsa en Corrientes. Anoche cosechó su cuarto traspié consecutivo ante La Fusión, en juegos de la fase regular. No puede vencerlo desde marzo de 2023 y todas estas caídas son con cierres muy apretados. Los dirigidos por Martín Villagrán relegaron sus intenciones en el último minuto y medio y cayeron por 79-83, confirmando su récord negativo de 2-6, que lo deja en las últimas ubicaciones de la Liga Nacional de Básquetbol.

Con este nuevo resultado, los antecedentes en el historial confirmaron cruces muy parejos, ahora con 40 festejos para Quimsa y 37 para Regatas. La Fusión ganó 9 de los últimos 10 ante el Remero, que en Corrientes lidera con 15-11 en los choques ligueros.

Un triple de Orresta a 4 minutos del cierre llevaba al local a sumar su máxima distancia (de 7 puntos, 76-69), pero desde allí, Quimsa apretó sus marcas y con un parcial de 14-3 logró confirmar la reaccionar y sellar el juego.

El elenco visitante tuvo dos responsables: el correntino Franco Méndez fue el goleador en el ganador con 20 puntos (5-7 en triples) y el entrerriano Matías Solanas con otros 18 (4-6 de larga distancia), dos ex San Martín, que le aportaron condimentos al festejo santiagueño.

En Regatas, nuevamente fue Fausto Ruesga el máximo anotador y figura con 29 puntos y 8 rebotes, pero no fue suficiente para detener el cierre positivo de la visita.

En cuanto al juego parejo, el local llegó con dominio al inicio del último cuarto y a falta de cuatro tomó ventajas 76-69, con un pasaje fundamental de Orresta y de Ruesga como estandarte ofensivo. Sin embargo, Quimsa mostró su poder de fuego con tres bombazos consecutivos que volvieron a igualar las cosas en 78 con minuto y medio por jugar. El anfitrión perdió solvencia en ataque y dejó diluir las chances, mientras que la visita aprovechó de la línea y sentenció la historia en su favor 79-83.

Regatas volverá a jugar el miércoles 9 de diciembre, cuando reciba a Atenas de Córdoba, mientras que el viernes 18 será local ante Independiente de Oliva y el domingo 20 con La Unión de Formosa. La agenda de 2026 se cerrará con dos juegos visitantes, ante Oberá TC (domingo 27) y con San Martín (martes 29).

Liga de Desarrollo

El elenco juvenil de Regatas mostró carácter en el complemento y se quedó con el duelo ante Quimsa, por 72-65, en un nuevo compromiso de la Liga de Desarrollo.

El próximo juego el elenco juvenil será como local ante los cordobeses de Atenas.

La figura en el local fue Viktor Bender con 21 puntos, seguido de Alan Ledesma con 18, mientras que en La Fusión se destacaron Lucio Mantovani y Sebastián Bogado con 14 y 12 unidades respectivamente.