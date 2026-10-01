Flaco López marcó su primer gol en la Selección Argentina y habló de Messi: «Soy un bendecido»

José Manuel «Flaco» López vivió una noche que difícilmente olvidará. El delantero de Palmeiras convirtió por primera vez con la camiseta de la Selección Argentina y completó la goleada 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El atacante, surgido de Lanús, ingresó en la etapa final del encuentro y logró aprovechar su oportunidad para cerrar el marcador. Fue su primer tanto en ocho partidos con la Albiceleste y una recompensa para un futbolista que comenzó a formar parte del proceso de Lionel Scaloni en medio de la renovación del plantel.

Después del partido, el delantero de 25 años habló sobre la importancia del gol y reconoció que se trató de un momento especial dentro de su carrera: «Salió al final con un poco de suerte. Contento por el primer gol, es un sueño porque nunca me imaginé jugar en la Selección y menos hacer un gol. Hoy es un día soñado, inolvidable para mí».

La celebración tuvo además un significado especial porque López consiguió convertir en una etapa de cambios para la Selección Argentina, con Scaloni dando espacio a nuevos futbolistas y preparando al equipo para el futuro.