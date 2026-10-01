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Mercedes: Subastaron 20 lotes de motocicletas retenidas en operativos de tránsito

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Este 30 de septiembre se llevó a cabo la Subasta Pública por cuenta y orden de la Municipalidad de Mercedes, en la cual se concretó la venta de un total de 20 lotes de motocicletas que habían sido retenidas durante distintos operativos de tránsito. El remate se desarrolló bajo una modalidad ágil y dinámica, partiendo de una base sugerida de $1.000.000, montos que fueron adjudicados a partir de una sola oferta por lote.

La actividad contó con la presencia del intendente Víctor Cemborain, autoridades municipales, diversos oferentes y público en general que se hizo presente para participar del procedimiento.

Desde la comuna destacaron el resultado de la jornada y expresaron su agradecimiento a los asistentes, así como al personal municipal abocado a la organización, fiscalización y logística del evento.

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