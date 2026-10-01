Valdés junto a Milei en reunión con líderes empresariales europeos

A través de sus redes sociales, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés, dio detalles de las importantes reuniones que viene manteniendo en Francia, lugar donde se desarrolla el Argentina Week.

«Junto a otros 9 gobernadores, el presidente@JMilei y ministros, nos reunimos con líderes empresariales europeos en la sede de la @OCDE_fr (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Fue una gran oportunidad para seguir mostrando la potencialidad las distintas regiones del país y generar vínculos con más empresas», expresó.

«Se habló del programa económico, las oportunidades energéticas, el gas, las exploraciones mineras, la potencia agrícola, la desregulación y otras políticas para favorecer el desarrollo del sector privado», prosiguió el primer mandatario correntino.

«Las provincias estamos alineadas con un mismo objetivo: abrir nuevos mercados a nuestros productos y atraer nuevos proyectos de empresas que inviertan en la Argentina para generar más empleo y desarrollo para nuestra gente», agregó Valdés.