«Estoy velando por la seguridad de mi nieto», dijo la abuela de Ian

En diálogo exclusivo con Radio Sudamericana Sandra Susana Morad, abuela materna de Ian el niño de 11 años habló por primera vez y dijo “estoy velando por la seguridad de mi nieto que fue muy expuesto esa criatura, ni a un delincuente se lo expone como lo hicieron con él”.

“Es un niño que tiene 11 años que fue muy expuesto, todo fue políticamente lamentablemente y duele mucho, yo no voy a salir a defenderme que la Justicia haga su voluntad. Lo único que hice fue ir y traer a mi nieto, al cual críe hasta los 5 años y después se lo entregaron a la madre”, indicó la mujer.

A su vez añadió “entre los 9 y 10 años él salió a trabajar para darle de comer a sus hermanitas, el nene estuvo casi un año en el hogar hasta que dieron con la familia en Corrientes, porque tenían entendido que todos los familiares estaban muertos y somos todos una familia que lo quiere y protege a Ian”.

En cuanto al estado de ánimo del niño por estas horas, la señora Morad detalló “es un chico que está empezando a ser una nene normal que va a la escuela, que sale y juega, que hace travesuras como chico pero nada más que eso. No me voy a bajar al nivel de nadie, solo digo que la jueza tiene la última palabra”.

“Quiero que velen por el niño, no voy a salir a hacer política y menos a costillas de una criatura, solo quiero que sea feliz. Yo simplemente estoy cumpliendo el rol de abuela de cuidarlo y protegerlo, porque es mi nieto y lo amo”, aseguró.

Al ser consultada sobre si el domingo Ian se escapó de la casa porque estaba abrumado por la exposición de su imagen, la abuela materna respondió “él estaba muy enojado por la exposición que tiene en todos los medios, él lloraba por esa exposición y justamente le habían mandado un video y le preguntaron si era él. Se fue a la vuelta de mi casa, estuvo allí llorando y yo me desesperé”.

Ante las acusas iones de la abogada de la madre de Ian manifestó “yo estuve desde que nació esa criatura, lo crie, lo cuidé hasta los 5 años, era como un hijo más para mí. No tengo nada que ocultar, mi hija se fugó de Corrientes por causas penales, hubo mucho daño de la madre no solo hacia mi sino hacia todo el núcleo familiar”.

Por otro lado la abuela del pequeño aseveró que los maltratos hacia el menor era por parte de la progenitora y el padrastro, “eran ambos y eso duele, porque Elena fue criada por un padrastro pero jamás le puso una mano encima porque eso yo jamás lo iba a permitir. Elena le pidió a mi hermano que le reconozca a Ian, y luego le embargó el sueldo por alimentación”