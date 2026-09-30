Una ciudad correntina pondrá multas al vandalismo contra sus atractivos turísticos
Se aprobó por unanimidad una norma que establece medidas para prevenir y sancionar daños en monumentos, esculturas, murales, cartelería, plazas, paseos.
El vandalismo contra los espacios que forman parte del patrimonio de Santo Tomé tendrá un nuevo marco de prevención y sanción. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que establece medidas para proteger los atractivos turísticos, culturales, históricos y urbanos de la ciudad.
La iniciativa fue presentada por las concejales María Itatí Almirón, Carmen Braña y Viviana Rodríguez Bonutti y recibió dictamen favorable conjunto de todas las comisiones que participaron de su análisis.
La nueva normativa alcanza a monumentos, esculturas, murales, cartelería, señalizaciones, paseos, plazas y obras públicas, además de otros bienes que forman parte de la identidad y del patrimonio local.