Provinciales

Una ciudad correntina pondrá multas al vandalismo contra sus atractivos turísticos

Se aprobó por unanimidad una norma que establece medidas para prevenir y sancionar daños en monumentos, esculturas, murales, cartelería, plazas, paseos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 30/09/2026
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El vandalismo contra los espacios que forman parte del patrimonio de Santo Tomé tendrá un nuevo marco de prevención y sanción. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que establece medidas para proteger los atractivos turísticos, culturales, históricos y urbanos de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por las concejales María Itatí Almirón, Carmen Braña y Viviana Rodríguez Bonutti y recibió dictamen favorable conjunto de todas las comisiones que participaron de su análisis.

La nueva normativa alcanza a monumentos, esculturas, murales, cartelería, señalizaciones, paseos, plazas y obras públicas, además de otros bienes que forman parte de la identidad y del patrimonio local.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 30/09/2026
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Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

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