Analizan el drenaje de lagunas en la búsqueda de Loan

La jueza Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del niño de 9 de Julio y se avanzará con las consultas técnicas para estudiar la factibilidad de producir el drenaje de dos lagunas que se encuentran en el radio de interés de la búsqueda.

No se trata de una operación con fines necrológicos. El objetivo es abarcar la mayor superficie probatoria posible con el propósito de descartar hipótesis y en ese trayecto abrir posibilidades de encontrar nuevas evidencias.

Por ejemplo, el otro botín, prendas de vestir u otros elementos de interés.

Para tomar esa medida, la magistrada avanzó con el visto bueno a una solicitud de los abogados que comanda Alejandro Vecchi desde la querella en la individualización de las lagunas 1 y 4, según se presentan en el expediente.

Pero se abrirán consultas con especialistas, empezando por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y Recursos Naturales, para conocer de primera mano las alternativas que ofrecen esos cuerpos de agua, ya que se debe medir el impacto ecológico por un lado y el hidráulico por otro.

Es que, a la necesaria preservación de esos ecosistemas, se añade la posibilidad cierta de que el drenaje afecte a los campos del perímetro. Y eso se torna aun más complicado en la actual situación de estrés hídrico que atraviesa Corrientes con elevada altura de los ríos y gran nivel en arroyos y lagunas.