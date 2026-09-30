Analizan el drenaje de lagunas en la búsqueda de Loan
Las diligencias fueron a pedido de los abogados que representan a la familia del nene de 9 de Julio. En paralelo se preparan otras acciones de carácter técnico.
En un contexto de altísima complejidad y con el juicio en pleno desarrollo, el Juzgado Federal de Goya avanzó en las últimas horas con una serie de medidas para profundizar la búsqueda de Loan Danilo Peña y entre ellas, ordenó analizar las posibilidades técnicas de realizar un drenaje de lagunas para encontrar nuevas evidencias.
La jueza Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del niño de 9 de Julio y se avanzará con las consultas técnicas para estudiar la factibilidad de producir el drenaje de dos lagunas que se encuentran en el radio de interés de la búsqueda.
No se trata de una operación con fines necrológicos. El objetivo es abarcar la mayor superficie probatoria posible con el propósito de descartar hipótesis y en ese trayecto abrir posibilidades de encontrar nuevas evidencias.
Por ejemplo, el otro botín, prendas de vestir u otros elementos de interés.
Para tomar esa medida, la magistrada avanzó con el visto bueno a una solicitud de los abogados que comanda Alejandro Vecchi desde la querella en la individualización de las lagunas 1 y 4, según se presentan en el expediente.
Pero se abrirán consultas con especialistas, empezando por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y Recursos Naturales, para conocer de primera mano las alternativas que ofrecen esos cuerpos de agua, ya que se debe medir el impacto ecológico por un lado y el hidráulico por otro.
Es que, a la necesaria preservación de esos ecosistemas, se añade la posibilidad cierta de que el drenaje afecte a los campos del perímetro. Y eso se torna aun más complicado en la actual situación de estrés hídrico que atraviesa Corrientes con elevada altura de los ríos y gran nivel en arroyos y lagunas.
Esta medida incluso debió ser descartada en otro momento de los dos años de investigación que lleva el caso, debido a que las condiciones ambientales no eran propicias, explicaron fuentes con acceso a la causa.
Concretamente, la Justicia Federal eleva ahora a los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Provincia este pedido de la querella sobre lagunas, rastrillajes y puntos en los que intervienen otros organismos oficiales, para que informen sobre la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Con lo cual se abre un plazo de 30 días para que el Comando Unificado Conjunto Corrientes (CUC) -que reúne a las fuerzas especializadas en esta búsqueda- informen la viabilidad, utilidad y pertinencia del drenaje de los cuerpos de agua, estudio magnetométrico, la extracción de testigos de sedimento y el análisis ambiental de ADN en las lagunas N° 1 y N° 4.
Y asimismo, deberán indicar si esas medidas se realizaron con anterioridad y, en su caso, su resultado y la metodología nueva que permitiría superar sus limitaciones.