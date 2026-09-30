Chaco: un joven atropelló y mató accidentalmente a su padre con un camión mientras cargaban animales

El vehículo pasó por encima del hombre, provocándole graves lesiones. Sus familiares iniciaron inmediatamente el traslado hacia Taco Pozo y, durante el trayecto, fueron interceptados por una ambulancia. Allí, personal sanitario constató que Astorga ya no presentaba signos vitales.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la notificación de la causa al joven que conducía el camión.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue posteriormente entregado a sus familiares.