Chaco: un joven atropelló y mató accidentalmente a su padre con un camión mientras cargaban animales
Un hombre de 48 años murió este martes por la tarde luego de ser atropellado por un camión que era conducido por su propio hijo, de 18 años. El hecho ocurrió en el paraje Alta Gracia, una zona rural ubicada a unos 140 kilómetros de Taco Pozo.
Según la información de la Policía del Chaco, durante las tareas uno de los animales saltó del vehículo y Astorga intentó evitar que escapara. En ese momento, su hijo Cristian Emanuel Astorga, de 18 años, realizaba una maniobra marcha atrás al mando de un camión Mercedes Benz 1518 y no logró evitar impactar contra su padre.
El vehículo pasó por encima del hombre, provocándole graves lesiones. Sus familiares iniciaron inmediatamente el traslado hacia Taco Pozo y, durante el trayecto, fueron interceptados por una ambulancia. Allí, personal sanitario constató que Astorga ya no presentaba signos vitales.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la notificación de la causa al joven que conducía el camión.
La investigación fue iniciada bajo la carátula de supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue posteriormente entregado a sus familiares.