Confirmaron la grilla completa de artistas para el Taragüí Rock 2026

El Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes anunció oficialmente la grilla definitiva de artistas que formarán parte de la 16° Edición del Taragüí Rock 2026. El evento se llevará a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en el mítico Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la Ciudad de Corrientes, con el objetivo de brindar un espectáculo que combine a los grandes referentes del rock y reggae nacional con los proyectos musicales más destacados de la región.

Para la primera jornada del sábado 3 de octubre, los grandes cabezas de cartel que subirán al escenario serán las reconocidas bandas Kapanga y Los Cafres. Esa tarde, la oferta musical se completará con la presentación de artistas locales y regionales como Guauchos, La Estación, Atah, Fátima Lucía y Pieris Japonica.

Por su parte, el cierre del festival previsto para el domingo 4 de octubre contará con los shows estelares de Cruzando el Charco, Estelares y La Mancha de Rolando. Esa misma noche, el público también podrá disfrutar de las bandas Chuec, La Chiflada, La Galería Imaginaria, Passiflorx y Josek Roma & Wu Vibes.

En cuanto a la venta de entradas, la organización informó que los tickets ya se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma digital oficial Wee!pas (www.weepas.ar). Quienes prefieran la compra presencial, pueden acercarse a la boletería del Teatro Vera (San Juan 637) de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Para facilitar el acceso del público, se habilitó una promoción especial de 3 cuotas sin interés para quienes operen a través del BanCo (Banco de Corrientes). Además, los alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata cuentan con un beneficio exclusivo del 10% de descuento en la compra de sus tickets. Todo el evento cuenta con el soporte tecnológico y de infraestructura de TelCo, sumado al respaldo financiero de la entidad bancaria provincial.