Argentina enfrenta a Bolivia: Scaloni prepara un equipo con novedades y sin Lionel Messi

El principal indicio que dejó el entrenamiento del martes fue la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque. La posible formación también tendría a Nicolás Paz entre los titulares, mientras que Franco Mastantuono esperaría su oportunidad.

El lateral derecho pareciera estar reservado para Agustín Giay, pero por la banda izquierda Facundo Medina y Román Vega compiten por un lugar.