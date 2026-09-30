Un Obispo de Corrientes se refirió al desperdicio de alimentos: «Se tiran a la basura, y hay gente con hambre»

La declaración advierte que en la Argentina se pierden y desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos cada año, mientras que durante 2025 se rescataron más de 20,5 millones de kilos, equivalentes a unos 61,6 millones de platos.

Cáritas y Pastoral Social señalan que detrás de estas cifras hay personas, familias y comunidades, y recuerdan que cuando se desperdicia un alimento también se pierden el agua, la tierra, la energía, el trabajo y los recursos utilizados para producirlo.

Se trata de una cuestión social, ambiental, económica, humana y espiritual, que interpela a la comunidad cristiana desde la dignidad de cada persona, el bien común, la solidaridad y el cuidado de la Casa común.

Monseñor Canecín hizo llegar este mensaje para su conocimiento y reflexión a las comunidades de la Diócesis de Goya, invitando a renovar el compromiso con una cultura del cuidado de la casa comun, la solidaridad y el compartir, especialmente con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.