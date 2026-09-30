Un correntino fue convocado al seleccionado argentino de rugby para Dakar 2026

La competencia se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, mientras que el torneo de rugby seven se disputará del 1° al 3 de noviembre.

Argentina llegará a la competencia como campeón defensor y contará con un plantel de 12 jugadores. El seleccionado nacional integrará el Grupo B, junto con Francia, Japón y Samoa.