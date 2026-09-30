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Un correntino fue convocado al seleccionado argentino de rugby para Dakar 2026

Joaquín Cocomarola, fue convocado al seleccionado argentino de rugby seven que competirá en Dakar, Senegal.

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El correntino Joaquín Cocomarola, jugador de Aranduroga Rugby Club, fue convocado para integrar el seleccionado argentino de rugby seven que participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La competencia se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, mientras que el torneo de rugby seven se disputará del 1° al 3 de noviembre.

Argentina llegará a la competencia como campeón defensor y contará con un plantel de 12 jugadores. El seleccionado nacional integrará el Grupo B, junto con Francia, Japón y Samoa.

Cocomarola será el único representante de la región Nordeste en el equipo argentino. Desde la Unión de Rugby del Nordeste destacaron su convocatoria y felicitaron al jugador por esta oportunidad.

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