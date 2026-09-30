En París, JP Valdés muestra el potencial productivo de Corrientes y busca nuevas inversiones

La misión tendrá como eje la promoción de las oportunidades que ofrece Corrientes en sectores estratégicos como la forestoindustria. En ese marco Valdés destacó el potencial productivo de la provincia y la necesidad de generar nuevas alianzas que permitan ampliar la industrialización de la materia prima, optimizar recursos y avanzar en infraestructura estratégica para el desarrollo, especialmente en materia de puertos, aeropuertos y conectividad ferroviaria.

El Gobernador señaló que la misión se desarrolla con «muchas expectativas» ante las oportunidades que genera el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El mandatario también anticipó una agenda de reuniones con potenciales inversores durante su estadía en Francia. «Tenemos varias reuniones programadas con varios inversores, también con un grupo que puede llegar a financiar lo que es el nuevo puerto de Corrientes», indicó.

En este contexto, hizo referencia a los proyectos para el desarrollo de los puertos de Lavalle y El Sombrero, iniciativas que forman parte de la estrategia provincial para fortalecer la conectividad y reducir los costos logísticos de la producción. Valdés explicó que uno de los principales interrogantes que plantean los inversores está relacionado con la manera en que los productos industrializados en Corrientes podrán llegar a los mercados internacionales.

Frente a ese desafío, el gobernador remarcó la importancia de contar con una infraestructura logística que articule distintos medios de transporte y permita conectar la producción provincial con otros mercados.

Cabe destacar que el presidente Javier Milei encabeza la delegación argentina junto a gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector privado. El objetivo de la Argentina Week es presentar oportunidades de inversión vinculadas a sectores estratégicos del país.